CCOO i el Cicac acorden reforçar l'ús del català en l'àmbit laboral i jurídic

BARCELONA 10 set. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya s'ha adherit a Compendium.cat, el portal impulsat pel Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) per facilitar l'accés a recursos per a la redacció i l'ús del llenguatge jurídic en català, amb l'objectiu de contribuir a la normalització de l'ús del català en diferents àmbits professionals.
Segons informa el Cicac en un comunicat aquest dijous, CCOO és el segon sindicat que s'incorpora a Compendium.cat, després de la UGT, per la qual cosa celebra que els dos sindicats majoritaris de Catalunya formin part del projecte.
El president del Cicac, Rogeli Montoliu, ha destacat que la incorporació de CCOO és especialment significativa perquè permet continuar ampliant l'abast d'aquesta eina, més enllà de l'àmbit estrictament jurídic per així arribar a l'espai laboral i sindical.
Per la seva banda, la secretària general de CCOO de Catalunya, Belén López, ha destacat que l'ús del català en l'àmbit laboral és un dret dels treballadors i garantir que es pugui exercir amb normalitat "forma part també de la defensa dels drets laborals".
Compendium.cat és un portal de recursos per a la redacció jurídica i administrativa en català que ofereix formularis, models d'escrits, lèxics, diccionaris i altres eines lingüístiques i jurídiques.