CC.OO., la CGT francesa i la CGIL italiana signen la 'Declaració de Barcelona' contra l'extrema dreta

BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
CC.OO., la CGT francesa i la CGIL italiana han signat aquest dilluns la 'Declaració de Barcelona', un document per contraposar la consciència de classe, l'antifeixisme i el sindicalisme internacionalista als nous autoritarismes i l'extrema dreta, en el marc de la 35 Escola d'Estiu de CC.OO., que se celebra fins a aquest dimarts a Barcelona sota el lema 'El sindicalisme de classe davant del nou (des)ordre mundial'.
Ho han explicat aquest dilluns en declaracions als mitjans el secretari general de CC.OO., Unai Sordo; la secretària general de CC.OO. a Catalunya, Belén López; el secretari general de la CGIL, Maurizio Landini, i la secretària general de la CGT, Sophie Binet.
L'acord s'estructura en 4 eixos estratègics i defensa l'internacionalisme de classe, rebutjant la xenofòbia per evitar la divisió de la classe treballadora; desemmascara el "discurs antisistema" de l'extrema dreta; marca com a línia vermella la defensa dels drets humans, i aposta per l'organització i negociació col·lectiva com a eines clau.
López ha defensat que, davant d'un canvi de paradigma en les relacions internacionals que té afectacions per a la classe treballadora, el sindicalisme de classe ha de "practicar de forma més contundent" el seu internacionalisme.
Així, ha explicat que la Declaració situa la importància de defensar els espais internacionalistes i la democràcia "com un dels baluards perquè la classe treballadora pugui avançar en drets".
Per la seva banda, Sordo ha valorat que la situació sindical política a Europa ha de cobrar importància en un moment com l'actual: "O s'aprofundeix en un procés d'integració política a la Unió Europea que faciliti guanyar espais d'autonomia estratègica al nostre territori, o Europa pot passar a la rellevància geoestratégica al món".
A més, ha assegurat que els sindicats europeus que han acompanyat a CC.OO. durant la jornada són dues "organitzacions de referència en la història del sindicalisme europeu, de la lluita per la democràcia i en la lluita contra els feixismes".
CGIL I CGT
Landini ha assegurat que aquest espai és molt important, ja que actualment s'està vivint un moment en el qual el capitalisme està augmentant la desigualtat: "Hi ha un procés molt preocupant de privatització dels drets socials".
Per això, ha defensat una estratègia comuna del món del treball per posar en el centre temes com el salari digne i la distribució de la riquesa, i ha assegurat que aquesta lluita "no és de país a país, sinó a tot el món i a Europa".
Binet ha afirmat que la pujada de l'extrema dreta no només ataca els drets al món del treball, sinó que també està imposant als treballadors que estiguin en contra els uns dels altres i ha valorat que a Espanya s'estan fent reformes al món del treball "molt importants a nivell europeu".
A més, ha lamentat que la classe treballadora estigui pagant el preu de la guerra amb la pujada del preu de la gasolina i els productes alimentaris.