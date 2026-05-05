CCOO Catalunya vincula la caiguda de l'atur amb l'estacionalitat i demana una visió "més àmplia"

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha defensat que la caiguda de l'atur registrada a l'abril a Catalunya està relacionada amb l'ocupació estacional, especialment positiva a l'abril, la qual cosa també explica el seu contrast amb les dades de l'enquesta de població activa (EPA) publicades la setmana anterior, i que van situar la taxa d'atur en un 10,12%, per la qual cosa demana una visió "més àmplia".
El sindicat ha valorat en un comunicat aquest dimarts les dades d'atur del mes d'abril, que va baixar en 8.949 persones a Catalunya (-2,77%), després de caure un 1,15% el mes anterior, i situant el nombre total de desocupats en 314.527.
"Cal adoptar una perspectiva temporal més àmplia, allunyada de la distorsió que sempre provoca l'estacionalitat, per veure quina és la tendència predominant en el mercat de treball, si la que mostra l'EPA o la que mostren les dades d'atur registrat", ha demanat el sindicat.