CCOO de Catalunya veu la regularització com una "oportunitat" per millorar la inserció

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha afirmat que la incorporació de persones en el mercat de treball regulat s'hauria de veure com una "finestra d'oportunitat" per impulsar mesures que permetin inserir laboralment aquestes persones en aquelles activitats de més valor afegit, informa aquest divendres en un comunicat.
Ha reaccionat així a les xifres de l'atur del juliol publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social, que mostren que l'atur va augmentar en 604 persones al setembre a Catalunya (+0,18%), després de pujar un 4,63% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 330.072.
El sindicat subratlla que Catalunya consolida la seva afiliació després de tornar a superar la barrera dels 4 milions de persones afiliades i evidenciar que "el mercat de treball està enfortit" i amb més persones treballant de manera remunerada que en cap altre període.