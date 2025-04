CCOO de Catalunya veu "llacunes preocupants" en alguns àmbits del PNI

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha alertat que veu "llacunes importants" en alguns àmbits d'actuació del Pacte Nacional per a la Indústria (PNI) que delaten la ralentització del país en la transició energètica i el canvi de model productiu.

En un comunicat d'aquest divendres, el sindicat ha respost d'aquesta manera al balanç publicat per la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest dijous, que va assenyalar una execució pressupostària del 102,9%.

L'organització ha explicat que els àmbits en què "ha costat més el compliment" de les actuacions previstes són infraestructures i sòl industrial, i innovació.

Ha assenyalat que a falta d'una mica més de mig any per tancar el període de l'actual PNI "no s'ha aprovat cap dels tres projectes de llei compromesos": el de transició energètica, el d'economia circular i el de polígons i sòl industrial.

En tot cas, ha demanat al Govern i a la resta d'agents socials i econòmics implicats en la negociació del PNI 2026-2030 "redoblar l'exigència" en mesures i inversions per accelerar la transició energètica i digital, i el canvi del model productiu.