CCOO de Catalunya veu la Casa Orsola com "un exemple" de la crisi d'habitatge i aplaudeix la compra

BARCELONA 7 febr. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha valorat positivament la fórmula mixta per la qual l'Ajuntament de Barcelona i l'entitat del Tercer Sector Hàbitat3 han acordat comprar la Casa Orsola, malgrat advertir que aquest cas "només és un exemple" de la crisi d'habitatge.

En un comunicat d'aquest divendres, ha reclamat a les administracions que actuïn de manera global: "No n'hi ha prou amb tenir una posició reactiva que només actua sobre una situació puntual".

Per això, el sindicat ha exigit l'aplicació "de manera efectiva" de la llei d'habitatge, la qual ha dit no està sent eficaç a l'hora de garantir-hi l'accés.