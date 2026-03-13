David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 13 març (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya veu amenaçada l'estabilitat dels preus pel conflicte a l'Orient Mitjà, per la qual cosa ha reclamat a les administracions que adoptin mesurades per evitar que la crisi impacti en els treballadors.
El sindicat ha valorat en un comunicat aquest divendres les dades de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya, que es va situar en el 2% al febrer respecte a un any abans, el mateix percentatge que al gener, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
"Aquestes són les últimes dades d'inflació que disposem abans de poder veure quin impacte tindran les restriccions de petroli com a conseqüència del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà", adverteix el sindicat, per la qual cosa ha reclamat garanties que aquest eventual impacte en els preus en forma d'inflació no recaigui en els treballadors.
En aquest sentit, insta els poders públics a preveure aquest escenari i a "articular les mesures necessàries per protegir les llars treballadores", ja que considera que les famílies encara no s'han recuperat de l'anterior crisi de preus.
"Malgrat la tendència dels últims mesos que ens han situat en una progressiva normalització en els preus, no podem deixar d'assenyalar que l'increment desmesurat del preu de l'habitatge continua dificultant enormement l'accés a l'habitatge per part de les persones treballadores", afegeix.