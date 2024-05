CCOO de Catalunya valora "positivament" l'acord per a l'ERTO a Freixenet

BARCELONA, 6 maig (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha valorat "positivament" l'acord per a l'aplicació d'un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTO) per causes productives a Freixenet, en un comunicat aquest dilluns.

El sindicat ha explicat que el pacte "permetrà minimitzar l'afectació i millorar les condicions d'aplicació" de l'ERTO, que contempla compensacions econòmiques per als afectats de fins a una mitjana del 95% del salari real.

L'acord també contempla que l'empresa es farà càrrec de l'atur consumit dels més grans de 55 anys en cas de causar baixa més endavant i que no afecti els treballadors en jubilació parcial o amb reducció de jornada per guarda legal.

L'organització ha subratllat la necessitat d'"ajustar el reglament d'elaboració del cava" per dotar-lo de més flexibilitat i ha reclamat que els sindicats tinguin presència en el Consell Regulador del Cava.

"Això és fonamental per preservar el futur del sector. Es tracta d'un canvi que s'hauria d'aplicar en situacions excepcionals com l'actual", ha afegit.