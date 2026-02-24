CCOO de Catalunya s'uneix a la vaga d'FGC del 2 al 4 de març coincidint amb l'MWC

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha anunciat que s'uneix a la vaga convocada per Semaf a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) entre el 2 i el 4 de març, coincidint amb la celebració del Mobile World Congress (MWC), en un comunicat aquest dimarts.
El sindicat ha assegurat que "fa molt temps que recull el malestar de la plantilla" i que la vaga es deu a l'immobilisme de l'empresa.
Ha afegit que "no es pot iniciar la negociació d'un nou conveni sense resoldre els incompliments de l'actual", la vigència del qual acaba a finals d'aquest any.
CCOO ha assenyalat que l'empresa "ha incomplert" els acords del setembre del 2024 que van permetre desconvocar la vaga convocada en aquell moment.
L'aturada es farà durant tot el dia el 2 de març i en franges de quatre hores per torn --de 2.00 a 6.00; de 6.00 a 10.00, i de 14.00 a 18.00-- el 3 i 4 de març; la vaga convocada per Semaf també inclou aturades aquest dimarts i dimecres als FGC.