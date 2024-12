CCOO de Catalunya respon a Foment que reduir la jornada és "essencial" per crear ocupació

BARCELONA 13 des. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha assegurat que reduir la jornada laboral és "essencial" per crear ocupació, en resposta a la posició de Foment del Treball, que aquest divendres, juntament amb 18 entitats, ha presentat un manifest en el qual s'avisa dels "costos laborals significatius" que suposaria aplicar aquesta mesura.

"La reforma de la jornada és essencial per aconseguir una reducció de l'atur estructural i donar sortida a les 60.000 persones desocupades mitjançant el repartiment del temps de treball, sense comptar les hores extres que es generen", afirma el sindicat en un comunicat.

A més, "l'impacte positiu d'aquesta reducció en la contractació a temps parcial també és evident, ja que millora el poder adquisitiu de les persones que es troben en situacions més precàries".

CCOO afirma que es preveuen per aquest 2024 beneficis empresarials entorn del 13% del PIB estatal --aproximadament 200.000.000 euros)-- per la qual cosa "el cost derivat de l'aplicació del nou horari és perfectament assumible", i per això insta la patronal a tornar al pragmatisme i renunciar al frontisme, en paraules seves.