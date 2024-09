CC.OO. de Catalunya recolza "un acord singular de finançament" per reforçar l'autogovern

Assegura que és "viable" sense perjudicar a cap comunitat



BARCELONA, 9 set. (EUROPA PRESS) -

La Fundació Cipriano Garcia de CC.OO. de Catalunya ha defensat "un acord singular de finançament" per a Catalunya, emmarcat en el reforç de l'autogovern i la millora de la federalidad, resa textualment l'informe presentat aquest dilluns i consultat per Europa Press.

La fundació vinculada al sindicat ha exigit més recursos per a Catalunya, alguna cosa "viable sense perjudicar a cap comunitat autònoma", sinó incrementant la pressió fiscal i la progressivitat del sistema.

Ha advocat per "garantir un marc al qual pugui accedir, si així ho vol, cadascuna de les comunitats", alhora que ha asseverat que l'acord per a Catalunya respon a la seva singularitat i les seves competències específiques i no respon a privilegis.

Ha advocat perquè la nova fórmula prevegi una condonació progressiva del deute, determinada per una regla que sigui comuna i suficient per al conjunt de territoris.

També ha exigit que el nou sistema augmenti "l'autonomia tributària i fiscal" amb la introducció del principi d'ordinariedad, i ha advocat per que la seva entrada en vigor sigui gradual.

DEBAT INSTRUMENTALITZAT

CC.OO. de Catalunya ha subjugat l'acord singular als principis d'equitat, suficiència, solidaritat, autonomia financera, corresponsabilitat fiscal i lleialtat institucional, així com a un increment de la transparència.

Ha lamentat que el finançament autonòmic sigui objecte d'un "debat instrumentalitzat que s'alimenta massa sovint de l'opacitat" del sistema i ha reivindicat que és una discussió necessària i oportuna.

"PROBLEMES" DEL MECANISME ACTUAL

La fundació ha assenyalat entre els "problemes" del mecanisme de finançament actual la falta de transparència, la insuficiència de recursos i --textualment-- el dèficit d'autonomia financera i responsabilitat fiscal.

Per afrontar-los, ha advocat per definir un "nou criteri d'anivellació" entre comunitats amb el qual garantir la prestació de serveis públics, que tingui en compte el cost de vida de cada territori.

Així mateix, CC.OO. de Catalunya ha sostingut que el debat autonòmic està "estretament vinculat" al del finançament de les administracions locals i que tots dos han de ser objecte de negociació amb l'Estat.