CCOO de Catalunya reclama "més recursos" per al procés de regularització extraordinària

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha defensat que la regularització extraordinària de migrants aprovada aquest dimarts pel Consell de Ministres és "totalment necessària" i ha demanat al Govern d'Espanya que doti adequadament les administracions de personal i mitjans per dur a terme el procés.
Segons el sindicat, la magnitud prevista de la regularització fa que hagi d'anar acompanyada de més recursos per afrontar el "desafiament" i facilitar així la transparència i l'agilitat dels milers d'expedients previstos.
"Cal millorar l'actuació de l'administració general de l'Estat amb prou mitjans, clau en la gestió eficient i coherent amb la defensa de l'ocupació pública", ha afegit CCOO, i ha ressaltat que les externalitzacions suposen una deterioració del servei públic amb fons de l'Estat.