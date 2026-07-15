CCOO de Catalunya reclama el "desplegament de mesures públiques" per retenir la inflació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha reclamat el "desplegament de mesures públiques" per retenir la inflació i la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català.
Ha reaccionat així, mitjançant un comunicat, a les dades de l'IPC a Catalunya del mes de juny, que va pujar fins al 3,2% al juny respecte a un any abans, una dècima per sobre respecte al maig (3,1%), segons dades d'aquest dimecres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
El sindicat assegura que aquestes dades continuen acusant l'impacte en el nivell de preus que està ocasionant l'actual conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i la incertesa al voltant de la fi real del conflicte, i ha criticat que actualment la majoria de mesures antiinflacinistes "estan inactives".