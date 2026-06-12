CCOO Catalunya reclama articular una resposta pública per contenir la inflació

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
CCOO Catalunya ha reclamat que les administracions articulin una resposta pública per contenir l'administració, en un comunicat aquest divendres.
Aquest divendres s'ha anunciat que l'IPC va pujar a Catalunya fins al 3,1% al maig respecte a un any abans, una dècima per sobre respecte a l'abril (3%).
El sindicat lamenta que s'hagin retirat part de les mesures per mitigar les conseqüències del conflicte a l'Orient Mitjà, decisió que ha dit que augmenta el risc inflacionari.