CCOO de Catalunya rebutja l'ERO d'EGO Appliance Controls a 63 treballadors

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha refusat l'expedient de regulació d'ocupació (ERO) presentat per l'empresa de fabricació de components electrònics EGO Appliance Controls que afecta 63 treballadors de la plantilla a Lliçà de Vall (Barcelona), d'un total de 259, informa aquest divendres en un comunicat.
El sindicat ha qualificat la decisió d'"injusta i inacceptable", assegura que no està justificada i ha sol·licitat la retirada de l'expedient ja que afirma que s'ha presentat quan encara hi ha en marxa l'aplicació d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) que afecta un 80% de la plantilla.
Explica, a més, que la direcció de l'empresa ha intentat "obstaculitzar" la feina del sindicat des de l'inici del procés, en haver impedit l'accés d'assessors a la fàbrica, dificultat la tasca dels delegats del comitè d'empresa o negat la possibilitat de celebrar reunions del període de consultes dins les instal·lacions de l'empresa.