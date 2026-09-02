CC.OO. de Catalunya rebutja la "instrumentalització" de la crisi de Ceuta i els discursos racistes

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. de Catalunya ha rebutjat la "instrumentalització" de la crisi de Ceuta i ha condemnat les accions de violència i odi contra els veïns solidaris i les actituds xenòfobes i discursos racistes contra les persones migrants.
"La por i la crispació sempre són utilitzats per fragmentar la força col·lectiva de la classe treballadora", ha destacat en un comunicat aquest dimecres.
Així mateix, el sindicat ha criticat el relat de l'extrema dreta que "posa en perill la convivència històrica que ha definit la ciutat autònoma" i ha informat que participarà en la concentració antifeixista d'aquest dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona.
En aquest sentit, CC.OO. ha afirmat que els nous temps "dibuixen una realitat migratòria que exigeix responsabilitat social, econòmica, política, ambiental i legal".
Per això, ha exigit que es protegeixin els drets humans i la integritat de totes les persones que conviuen a Ceuta i han demanat "solidaritat, recursos públics, seny i responsabilitat col·lectiva compartida per posar fre a la crisi humanitària, social i política" que hi ha des de finals de juliol.