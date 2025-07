CCOO de Catalunya rebutja ajornar el tancament de les centrals nuclears catalanes

TARRAGONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha rebutjat ajornar el tancament de les centrals nuclears catalanes i ha reclamat "més compromís" amb les renovables, en un comunicat aquest dimecres.

El sindicat ha qualificat de "preocupants" les propostes d'ERC i Junts per revisar el calendari de tancament de les centrals d'Ascó i Vandellós (Tarragona).

Ha dit que fer-ho suposaria "un fre al model energètic sostenible i just que necessita Catalunya" i que perpetuaria, textualment, un model energètic obsolet, altament centralitzat i socialment regressiu.

Ha afegit que "Catalunya ha d'assumir la seva responsabilitat en la generació d'energia neta i avançar cap a un sistema descentralitzat, democràtic i sostenible".

Per això, ha instat el Govern central "a no cedir a aquestes pressions" i mantenir el tancament de les nuclears entre 2030 i 2035, tal com està previst.