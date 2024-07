CCOO de Catalunya presenta els seus comptes del 2023 davant la Sindicatura de Comptes

BARCELONA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha presentat els seus comptes del 2023 davant la Sindicatura de Comptes, que mostren que el 80% dels ingressos procedeix de les quotes dels afiliats, explica en un comunicat aquest dilluns.

El sindicat ha afegit que el 8,8% dels seus ingressos són relatius a subvencions no finalistes i que és "l'únic agent social que recorre a aquest organisme per certificar el seu compromís per la transparència" de la gestió.

Ha reclamat a les administracions i als partits que impulsin mesures legislatives que obliguin a transparentar els comptes i l'activitat "especialment a les entitats que desenvolupen mandats constitucionals".