CCOO de Catalunya: les dades de l'atur són "històriques" en ser la xifra més baixa des del 2008

BARCELONA 4 març (EUROPA PRESS) -

El responsable de mercat i treball de CCOO de Catalunya, Albert Ferrer, ha declarat que valora de manera positiva les dades de l'atur del mes de febrer i ha apuntat que la xifra de desocupats és la més baixa des del juliol del 2008: "Són dades històriques".

Ha reaccionat d'aquesta manera a les dades de l'atur publicades aquest dimarts pel Ministeri de Treball i Economia Social, que mostren que el nombre total de desocupats a Catalunya es va situar en els 334.321, mentre que va disminuir en 12.052 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,48%) a Catalunya.

Ferrer ha demanat modificar la jornada laboral màxima a 37 hores i mitja setmanals i sense reducció de salari "tant per millorar la conciliació com per contribuir a dinamitzar l'ocupació i l'economia" perquè, tot i les bones dades, ha assegurat que a Catalunya hi ha més de 300.000 persones que busquen feina i no en troben.