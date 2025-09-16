CCOO de Catalunya lamenta la presumpta agressió sexual d'un metge a Salt (Girona)

GIRONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha rebutjat la presumpta agressió sexual d'un metge del servei d'urgències de l'Hospital Santa Caterina de Salt (Girona) a una pacient en situació de vulnerabilitat la setmana passada i que els Mossos d'Esquadra van detenir l'11 de setembre.
"Rebutgem completament tota conducta que atempti contra la dignitat, la integritat física i psíquica de qualsevol persona, especialment quan es produeix en l'àmbit sanitari. La vulnerabilitat de la víctimes i el possible abús de posició de confiança plantegen una gravetat extrema", informa en un comunicat emès aquest dimarts.
D'altra banda, el sindicat ha traslladat el seu suport a la persona afectada i als seus familiars, i ha manifestat que el sistema de salut ha de ser un espai "segur, de cura, respecte i protecció", per la qual cosa l'administració no es pot desentendre de la seva responsabilitat.