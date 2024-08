CC.OO. de Catalunya lamenta el "modest descens" de sinistralitat laboral el primer semestre de 2024

BARCELONA, 20 ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha lamentat el "modest descens" de la sinistralitat laboral total del primer semestre de 2024, després que s'hagin notificat 104.368 accidents amb 406 ferits greus i 45 morts, segons dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat citats pel sindicat.

En un comunicat aquest dimarts, CC.OO. ha criticat que "la gestió de la prevenció continua fallant en les empreses" i consideren que les pràctiques de prevenció no han suposat una millora suficient de les dades.

El sindicat ha lamentat que hi ha hagut una "discreta reducció del 0,48%" dels accidents laborals pel que fa al mateix període de 2023, dels quals 46.202 van ser sense baixa i un 55,73% (58.166) van generar baixa mèdica.

En termes absoluts, hi ha hagut un descens dels accidents laborals lleus en jornada laboral (amb una reducció del 2,87%), hi ha hagut un "lleuger increment" del 0,7% dels greus i els mortals no han registrat variacions pel que fa al mateix període de l'any anterior (32 morts).

INCIDÈNCIA INTERANUAL

Tenint en compte la incidència interanual --índex que representa la sinistralitat relativa expressada en nombre d'accidents per cada 100.000 persones ocupades--, CC.OO. ha assegurat que s'ha produït una reducció del 7,69% dels accidents lleus, però un augment dels greus (4,01%) i els mortals (22,49%), comparant el període juliol de 2023-juny de 2024 amb el de juliol de 2022-juny de 2023.

"Trobem un preocupant repunt dels accidents greus i mortals durant la jornada laboral i dels greus en els desplaçaments de treball", ha criticat el sindicat.