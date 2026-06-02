CCOO de Catalunya lamenta que l'atur juvenil es manté "invariable" i reclama mesures

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha lamentat que l'atur juvenil es manté invariable malgrat la reducció general del mes de maig i ha demanat mesures efectives per reduir-lo, ja que considera "imprescindible fer un esforç per part dels poders públics per reduir aquests nivells d'atur juvenil".
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la baixada de l'atur del mes de maig, que es va reduir en 6.900 persones a Catalunya (-2,19%), després de caure un 2,77% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en 307.627.
El sindicat també ha destacat que no s'havien registrat mai tantes persones afiliades en un mes de maig i, per tant, es tracta d'unes molt bones dades d'afiliació: "Ens situen cada vegada més a prop de la fita de les 4 milions de persones afiliades".