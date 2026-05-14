CCOO de Catalunya insta a continuar impulsant mesures per contenir la inflació

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha instat a continuar impulsant mesures d'intervenció pública per contenir la inflació: "Estan sent insuficients per revertir totalment l'impacte de la inflació ocasionat per la crisi a l'Orient Mitjà i també per la persistència de l'encariment del preu dels serveis, que és anterior a aquest conflicte".
El sindicat ha reaccionat així, mitjançant un comunicat, a les dades de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya del mes d'abril, que ha baixat fins al 3% respecte a un any abans, una dècima per sota respecte al març (3,1%), segons dades d'aquest dijous de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
Aquesta contenció de preus, segons CCOO, no és causal i s'explica fonamentalment per l'abaratiment dels preus energètics motivat per les mesures d'alleujament fiscal desplegades per part del Govern central a més del creixent pes de les renovables en el conjunt del mix energètic.