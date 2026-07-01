CCOO de Catalunya exigeix "recursos suficients" per a la segona fase de la regularització

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 jul. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha exigit "recursos suficients" per fer front a la segona fase de la regularització extraordinària d'immigrants, en un comunicat aquest dimecres.
El sindicat ha reclamat que es doti de més recursos l'administració i que s'agilitzin els procediments d'estrangeria, a més de mantenir la continuïtat laboral dels migrants i implementar polítiques efectives d'ocupació.
Lamenta que "centenars de milers de persones" estan en espera de la resolució de la primera autorització de treball, per la qual cosa ha definit d'imprescindible que aquestes peticions es resolguin de manera efectiva.
Ha explicat que la segona fase recaurà sobre les oficines d'estrangeria provincials, que "són administracions que ja patien greus deficiències organitzatives".
L'organització ha advertit que aquestes oficines tenen una "inversió insuficient que genera perjudicis molt greus".