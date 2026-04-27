CCOO de Catalunya exigeix a Junts que protegeixi els contractes de lloguer al Congrés

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya, membre de la plataforma Crida pel Dret a l'Habitatge, es va reunir divendres passat amb el grup parlamentari de Junts per reclamar que, aquest dimarts al Congrés, impedeixi la finalització d'uns 300.000 contractes de lloguer a Catalunya en els pròxims dos anys.
"Els catalans i les catalanes necessitem que les seves decisions al Congrés dels Diputats beneficiïn la majoria de la població i no els interessos d'entitats financeres", assegura CCOO en un comunicat aquest dilluns.
Junts per Catalunya ha afirmat que votarà en contra del decret de pròrroga dels contractes de lloguer, per la qual cosa el sindicat destaca la necessitat que els partits catalans defensin la població de Catalunya: "I les empreses que realment ens proporcionen serveis de manera assequible i mantenen vius els nostres barris i ciutats".