CCOO de Catalunya exigeix al Govern mesures davant les "baixes temperatures" als centres educatius

BARCELONA, 17 gen. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha exigit a la Conselleria d'Educació de la Generalitat que actuï davant les "baixes temperatures" als centres educatius, a causa del mal condicionament dels edificis i la manca de manteniment de calderes i calefaccions, assegura en un comunicat d'aquest dimecres.

El sindicat ha rebut queixes per part de professionals educatius i ha apuntat que les condicions ambientals dels llocs de feina "no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als treballadors", i que s'han d'evitar les temperatures o humitats extremes o corrents d'aire molestes.

Ha demanat al departament que permeti als centres adoptar mesures "urgents" per pal·liar els efectes de les baixes temperatures, tant organitzatives --amb flexibilitat d'horaris-- com de recursos econòmics per a la compra del material necessari.

A més a més, ha recordat que el manteniment de les calderes i calefaccions és responsabilitat dels ajuntaments en el cas dels centres d'Educació Infantil i Primària i de la Conselleria als centres d'ESO, i que "són aquestes administracions les que han de vetllar pel bon funcionament de les instal·lacions".

CCOO ha reivindicat la necessitat d'un pla per condicionar els centres, amb un estudi i anàlisi de la "realitat bioclimàtica i de confort" segons la seva ubicació, grau d'exposició al sol o materials de construcció per determinar les seves necessitats de ventilació, tancaments, calefacció o aïllament de les parets.