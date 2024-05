CCOO Catalunya exigeix garanties per a les plantilles del BBVA i Banc Sabadell si hi ha fusió

Demana "un acord laboral"



BARCELONA, 30 abr. (EUROPA PRESS) -

CCOO Catalunya ha reclamat aquest dimarts garanties per a la plantilla del BBVA i Banc Sabadell si es confirma la fusió entre les dues entitats, informa el sindicat en un comunicat.

"En un context en el qual les dues entitats han obtingut uns resultats de rècord i han remunerat de manera excel·lent els accionistes, per CCOO és imprescindible que, si finalment es materialitza aquesta operació, s'articuli un acord laboral que protegeixi les condicions laborals i l'ocupació de les dues plantilles", afirma.

CCOO exigeix, en concret, garanties de treball, sortides voluntàries si es plantegen excedents, preservació i millora de les condicions salarials i laborals, i un projecte d'empresa amb futura viabilitat.

"I, abans de res, exigim donar una sortida justa a la negociació del Conveni Col·lectiu, d'acord amb els resultats excel·lents del sector", afirma.

El sindicat considera que els reguladors i supervisors han d'exigir prou garanties perquè aquest tipus d'operacions "no aguditzin encara més els problemes derivats de la concentració, exclusió i falta de competència".

CONDICIONS

En aquest entorn consideren que estan més justificats que mai, en les seves paraules, la permanència d'una fiscalitat ad hoc, unes condicions que garanteixin la presència física de xarxes d'oficines, i que els serveis digitalitzats no excloguin clients especialment vulnerables per edat, renda, nacionalitat o ubicació geogràfica.

"A CCOO tenim una àmplia experiència en processos d'aquesta magnitud i treballarem en la defensa de totes les plantilles per garantir un futur laboral que aporti una tranquil·litat tantes vegades reclamada", assegura, després d'anunciar que les seccions sindicals del BBVA i Banc Sabadell treballaran unides per a aquest possible escenari de fusió.