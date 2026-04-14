CCOO de Catalunya demana prudència davant l'evolució de l'IPC i el conflicte a l'Orient Mitjà

BARCELONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha demanat prudència davant l'evolució de l'IPC en els pròxims mesos, després de la pujada de l'IPC a Catalunya fins al 3,1% al març derivada del conflicte a l'Orient Mitjà, i ha considerat que la inflació s'està produint de manera clara en l'àmbit energètic, tot i que "de moment no s'està traslladant al conjunt del cistell de la compra".
El sindicat ha destacat l'impacte del conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà en assenyalar que "com més s'allargui el conflicte, més gran serà aquest impacte en l'estructura general de preus", i ha afirmat que aquesta crisi no la poden pagar els treballadors, informa en un comunicat aquest dimarts.
Així mateix, ha instat els poders públics a vigilar que les mesures que s'estan desplegant per reduir l'impacte inflacionari no augmentin els beneficis empresarials "en comptes de servir per limitar l'impacte de preus per a les persones treballadores i el teixit productiu".