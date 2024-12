CCOO de Catalunya demana processos administratius simples i àgils per als estrangers

BARCELONA 18 des. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha lamentat "el mal funcionament" de les administracions que gestionen tràmits relacionats amb l'estrangeria i ha demanat processos més simples i àgils.

"Aquesta ineficàcia consolida una ciutadania de primera i una altra de segona en l'accés a l'administració pública, que és totalment inacceptable en una societat democràtica", ha criticat el sindicat en un comunicat aquest dimecres.

Al seu parer, l'aprovació del nou Reglament d'estrangeria, que entrarà en vigor el maig del 2025, mostra "la necessitat de resoldre la carència estructural en el funcionament de l'administració".

El sindicat ha assenyalat que "cap millora en el marc normatiu tindrà efectes reals per garantir una gestió adequada de la immigració" si no hi ha un funcionament àgil, simplificat i eficient.

Ha apuntat que "aquesta mala gestió" afecta administracions públiques municipals, autonòmiques i estatals, i ha reclamat les mesures, recursos humans i materials necessaris per garantir una atenció correcta.