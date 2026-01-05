CCOO de Catalunya demana una "perspectiva àmplia" per assolir la plena ocupació

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha demanat treballar amb una "perspectiva temporal àmplia" que reforci les polítiques per assolir el repte de la plena ocupació al territori, a més de reduir l'atur estructural existent a Catalunya.
Així ho ha expressat aquest dilluns en un comunicat després de la publicació de les dades d'atur del mes de desembre, que mostren una pujada en 1.860 persones al desembre a Catalunya (+0,58), mentre que, en comparació amb l'any passat, l'atur va disminuir en 11.959 persones (-3,57).
"Tot i que és cert que a Catalunya partim d'uns nivells de desocupació més baixos que la resta d'Espanya, i per tant cada vegada és més difícil reduir l'atur, si es consolida aquesta tendència en els pròxims mesos, es tractaria d'un element preocupant que hauria de motivar una anàlisi profunda", afegeix el comunicat.
En vista d'aquesta situació, el sindicat ha demanat "aprofitar" l'augment del consum de les llars com un motor de creixement econòmic i d'ocupació, a més de desenvolupar les oportunitats que ofereixen els sectors relacionats amb la transició ambiental, demogràfica i digital.
CCOO de Catalunya també ha recordat que, malgrat la reducció de l'atur, "no podem deixar d'alertar dels elevats riscos de cronificació de l'atur per a una part important de persones", motiu pel qual ha insistit en la necessitat de reforçar els programes d'ocupació específics per a alguns d'aquests col·lectius.