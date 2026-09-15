CCOO de Catalunya demana "mesures més contundents" per contenir l'impacte de la inflació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha reclamat "mesures més contundents" per contenir l'impacte de la inflació en els treballadors.
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació aquest dimarts de l'índex de preus al consum (IPC), que, a Catalunya, va pujar fins al 4% a l'agost respecte a un any abans, cinc dècimes per sobre de la dada del juliol (3,5%).
El sindicat ha demanat que es creï un Observatori de Marges Empresarials a Catalunya per poder tenir un "instrument de control" sobre aquests marges.