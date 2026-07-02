CCOO de Catalunya demana més recursos per abordar l'atenció derivada de la regularització

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha reclamat més recursos per "abordar adequadament l'atenció sociolaboral" derivada del procés extraordinari de regularització i ha valorat que per primera vegada Catalunya hagi superat la barrera dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social.
Ha reaccionat així en un comunicat aquest dijous a la publicació de les dades d'atur del mes de juny, que a Catalunya es va reduir en 458 persones (-0,15%), fins als 307.169 desocupats, la qual cosa CCOO ha valorat com "bones dades".
El sindicat ha considerat que, davant la manca de dades oficials de quin ha estat l'impacte de sol·licituds rebudes en relació amb el procés de regularització extraordinari, és esperable un "impacte al llarg dels pròxims mesos en tot allò relatiu a una demanda més gran dels programes del servei públic d'ocupació".