CCOO de Catalunya demana a les administracions actuar per assolir la plena ocupació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha demanat a les administracions públiques que facin "tot el possible" per assolir la plena ocupació, textualment, com més aviat millor.
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació aquest dimarts de les dades de l'enquesta de població activa (EPA) del quart trimestre del 2025, que mostra que l'atur va baixar en 900 persones a Catalunya respecte al trimestre anterior (-0,26%) i la taxa d'atur es va situar en el 8,24%.
El sindicat ha dit que, per aconseguir-ho, és "important que la Generalitat disposi d'uns pressupostos aprovats", per la qual cosa ha demanat als partits polítics que tinguin voluntat de consens.