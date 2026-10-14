Publicat 14/10/2026 12:05

CCOO de Catalunya demana "desplegar totes les mesures necessàries" per contenir la inflació

Archivo - Una benzinera de Barcelona
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha demanat "desplegar totes les mesures necessàries" per contenir la inflació" i mesures contundents per reduir el preu de l'habitatge.

Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC), que a Catalunya va pujar fins al 4,5% al setembre respecte a un any abans.

El sindicat ha assegurat que l'increment de preus es deu a un 'xoc' energètic que limita l'oferta, per la qual cosa no es tracta d'"un episodi tradicional d'inflació" i que les mesures han de ser específiques per a aquestes situacions.

Contador

Contingut patrocinat