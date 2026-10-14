CCOO de Catalunya demana "desplegar totes les mesures necessàries" per contenir la inflació

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha demanat "desplegar totes les mesures necessàries" per contenir la inflació" i mesures contundents per reduir el preu de l'habitatge.
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC), que a Catalunya va pujar fins al 4,5% al setembre respecte a un any abans.
El sindicat ha assegurat que l'increment de preus es deu a un 'xoc' energètic que limita l'oferta, per la qual cosa no es tracta d'"un episodi tradicional d'inflació" i que les mesures han de ser específiques per a aquestes situacions.