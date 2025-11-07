CCOO de Catalunya demana canvis "urgents" en la llei de renda garantida de ciutadania

BARCELONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha demanat canvis "urgents" en la nova llei de renda garantida de ciutadania (RGC), arran de les conclusions de dos informes elaborats per Ivàlua, en un comunicat aquest divendres.
Tots dos informes mostren que l'RGC "hauria de ser una eina bàsica per lluitar contra la pobresa", però que està, textualment, molt lluny d'assolir aquest objectiu.
Les dades assenyalen que més de la meitat de persones que pateixen pobresa a Catalunya són dones i que un de cada quatre nens i joves estan en risc de pobresa.
Així mateix, el 66% de les llars amb nens que reben aquest ajut "continua en situació de pobresa severa" i el sindicat ha assenyalat que és perquè la quantitat de la prestació no augmenta de manera adequada en funció del nombre de membres de la família.
Per ells, l'organització reclama garantir l'accés a l'RGC, incrementar la quantia, establir polítiques actives de seguiment i establir mecanismes de coordinació automàtics amb l'ingrés mínim vital.