CCOO de Catalunya convoca una vaga al Port Olímpic de Barcelona durant la Copa Amèrica

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catlunya ha convocat els 16 treballadors de la plantilla de marineria de l'empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM) que treballen al Port Olímpic de Barcelona a fer vaga durant la Copa Amèrica de vela, que se celebra a partir de l'agost fins al novembre.

El sindicat està en espera que la Conselleria de Treball de la Generalitat els citi per a la mediació amb l'empresa, tot i que no creuen que s'hi presenti, segons han explicat fonts sindicals a Europa Press aquest dilluns.

La convocatòria de vaga respon "a la repressió sindical per part de BSM" cap a la plantilla per la protesta del passat 30 de maig, i anirà acompanyada d'una campanya per criticar la gestió de la direcció de l'empresa.