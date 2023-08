CC.OO. de Catalunya convoca vaga i aturades de producció a Miquel y Costas aquest dimecres

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. de Catalunya ha convocat una vaga en Miquel y Costas aquest dimecres amb aturades de producció de quatre hores per cada torn de treball davant el "rebuig unànime de la plantilla a la modificació substancial col·lectiva de les condicions de treball que planteja l'empresa".

Segons informa aquest dimarts el sindicat en un comunicat, l'empresa "ha optat per imposar unilateralment una modificació substancial de les condicions de treball individualment a nou persones treballadores" com a resposta al rebuig per part de la plantilla.

Per això, ha assegurat que l'empresa té com a objectiu "evitar i vulnerar la negociació col·lectiva que garanteix els drets laborals de la plantilla".

Ha apuntat que els 200 treballadors que conformen la plantilla estan cridats a la vaga i ha recordat que les anteriors jornades de vaga a l'empresa "han estat secundades per la totalitat del personal".

El sindicat ha afirmat que seguiran "fins a parar aquestes modificacions substancials i protegir els mateixos drets laborals per a totes les persones treballadores".