CCOO de Catalunya convoca un minut de silenci a Barcelona pel feminicidi de Girona

GIRONA, 28 jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha lamentat aquest divendres l'assassinat masclista d'una dona de 27 anys en un pis de Girona i han convocat un minut de silenci a les 12 hores davant la seu central a la Via Laietana 16 de Barcelona, segons han explicat en un comunicat.

Han volgut mostrar "indignació i preocupació" per fets com aquest i s'afegeixen a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i per erradicar la violència masclista.

A més a més, han expressat el seu condol a la família i a l'entorn de la víctima, i han fet una crida a totes les persones, organitzacions i institucions a sumar esforços "perquè d'una vegada per sempre la violència contra les dones sigui definitivament eradicada".