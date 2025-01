CCOO de Catalunya celebra el pla per millorar Rodalies però demana "inversions estratègiques"

BARCELONA 3 gen. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha celebrat el pla anunciat aquest dijous per la Generalitat i Renfe per millorar el servei de Rodalies en els pròxims dos anys, però ha valorat que les mesures presentades "no aborden encara les inversions estratègiques que requereix la xarxa".

"Cal començar a planificar els serveis de Rodalies de Catalunya i les seves inversions per a un milió d'usuaris o en el futur es tornaran a patir els problemes de servei que ara estan en vies de solució", ha assenyalat el sindicat en un comunicat aquest divendres.

El Pla de mesures urgents a Rodalies prioritzarà el 2025-26 augmentar la seguretat a trens i estacions, millorar la neteja i la il·luminació i informar més l'usuari, amb una inversió de 77,54 milions d'euros.

Pel sindicat, les mesures de reforç policial, vigilància i tancament de les instal·lacions "han de reduir els robatoris i el vandalisme que tant perjudiquen el servei".

Així mateix, veu necessari que la Generalitat torni a convocar la Taula dels Agents Socials sobre Rodalies, "que es va comprometre en l'acord del Consell del Diàleg Social" per fer un seguiment del traspàs.