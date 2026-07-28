CCOO de Catalunya celebra l'"elevada creació d'ocupació" en el segon trimestre

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha celebrat "l'elevada creació d'ocupació" el segon trimestre del 2026, ha dit que la comunitat autònoma ha assolit el nivell d'ocupació més alt de la seva història i ha qualificat de positiva en termes generals l'evolució del mercat de treball.
Ho ha dit en un comunicat aquest dimarts després de publicar-se les dades de l'enquesta de població activa (EPA), que mostra una disminució del 21,27% en el nombre de desocupats a Catalunya en el segon trimestre respecte al trimestre anterior, fins als 343.000.
El sindicat ha apuntat que les dades d'aquest trimestre contrasten amb els registrades de l'anterior període, que van ser "molt pitjors" i que estaven afectades per un pes molt elevat de l'activitat estacional.