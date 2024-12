CCOO de Catalunya celebra que Glovo laboralitzi els seus repartidors

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha celebrat la decisió de Glovo de laboralitzar més de 60.000 repartidors que fins ara eren autònoms, en un comunicat aquest dilluns.

El sindicat ha mostrat la preocupació per la situació dels immigrants "que podrien veure en risc el seu lloc de feina durant aquest procés de transició", per la qual cosa ha reclamat que es garanteixi la protecció d'aquest col·lectiu.

Ha assegurat que "vigilarà" que Glovo compleixi amb totes les seves obligacions, incloent el pagament de les cotitzacions socials pendents dels anys que ha utilitzat el sistema d'autònoms i que no es produeixi cap cessió il·legal de treballadors.

També ha reclamat transparència en els algoritmes que determinen les condicions laborals i que el Govern central transposi "immediatament" la Directiva Europea de Plataformes.

"La transposició d'aquesta norma és imprescindible per consolidar els avenços assolits, establir un marc just per a les plataformes digitals i garantir millores laborals reals per a tots els treballadors", ha dit.