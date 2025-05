CCOO de Catalunya celebra el descens de l'atur i insta a assumir "reptes pendents"

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha celebrat la baixada de l'atur i ha assegurat que hi ha un "escenari òptim" per assumir reptes en el mercat de treball, com reduir la jornada laboral, informa en un comunicat aquest dimarts.

Segons el Ministeri de Treball, l'atur va baixar a Catalunya en 6.048 persones respecte al març (-1,82%), després de baixar un 0,76% el mes anterior, i el total de desocupats va ser de 325.717.

"És del tot inajornable que es faci efectiva la modificació de la jornada laboral màxima, fixada en 37,5 hores setmanals i sense reducció salarial. Previsiblement, avui s'aprovarà la proposta de projecte de llei en el Consell de Ministres", destaca el sindicat.