CCOO de Catalunya assenyala que s'ha de treballar per consolidar la reducció de preus

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha assenyalat que cal "continuar treballant" per consolidar la reducció de la inflació a Catalunya, en un comunicat aquest divendres.
Ha reaccionat d'aquesta manera a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya, que es va situar en el 2,6% al novembre.
El sindicat ha destacat que "amb tota la prudència necessària", es constata que al novembre es va frenar la tendència inflacionista dels darrers mesos.