CCOO de Catalunya assenyala que les "bones dades de l'atur" contrasten amb l'afiliació

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha assenyalat que les "bones dades de l'atur" al novembre contrasten amb l'evolució negativa de l'afiliació a la Seguretat Social, en un comunicat aquest dimarts.
Ha reaccionat d'aquesta manera a les dades de l'atur publicades aquest dimarts, que mostren una reducció a Catalunya de 3.119 persones al novembre (-0,96%) respecte a l'octubre, després de pujar un 0,75% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 321.376.
El sindicat ha apuntat que aquesta contradicció es deu a l'"elevat pes" que tenen les activitats estacionals en el teixit productiu català.