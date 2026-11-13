CCOO Catalunya alerta del risc que la inflació tingui conseqüències en l'atur

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
CCOO Catalunya ha alertat del risc que la inflació tingui conseqüències negatives en la creació d'ocupació i en una rebaixa de l'activitat econòmica en general.
Ha reaccionat d'aquesta manera en un comunicat a la publicació, aquest divendres, de les dades de l'índex de preus al consum (IPC) a Catalunya, que va pujar fins al 4,8% a l'octubre respecte a un any abans, tres dècimes per sobre la dada del setembre (4,5%).
El sindicat ha assegurat que l'actual inflació "no és un episodi convencional" i, per tant, les mesures ortodoxes de política monetària, ha dit, no funcionen bé per contenir l'escalada de preus com altres tipus de mesures regulatòries.