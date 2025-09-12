CCOO de Catalunya alerta del preu de l'habitatge, "molt per sobre de l'IPC general"

BARCELONA 12 set. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha alertat aquest divendres que l'evolució del preu de l'habitatge, que a l'agost es va incrementar un 4,5% a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat, està "molt per sobre de l'IPC general, amb un augment del 2,4%.
Així ho ha expressat en un comunicat posterior a la publicació de les dades de l'índex de preus al consum (IPC) del mes d'agost, que a Catalunya va pujar fins al 2,4% a l'agost respecte a un any abans, una dècima més que al juliol (2,3%), segons dades d'aquest divendres de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).
"L'epígraf de l'IPC que recull l'evolució del preu de l'habitatge no captura adequadament la realitat ja que, entre altres motius, no contempla l'evolució del preu de l'habitatge de compra", ha afirmat el sindicat, que reclama mesures a curt, mitjà i llarg termini per garantir el dret a l'habitatge.