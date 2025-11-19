CCOO de Catalunya alerta que l'habitatge és el factor més gran de desigualtat social

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha alertat que l'habitatge és el factor més gran de desigualtat social a Catalunya i ha demanat un "gir de 180 graus en les polítiques públiques", en un comunicat aquest dimecres.
El sindicat ha assegurat que la crisi de l'habitatge actual "té solució" si s'afronta amb reformes legislatives, fiscals i una ampliació del parc d'habitatge assequible.
Són les principals conclusions de l'estudi 'L'accés a l'habitatge a Catalunya. Un problema de classe', que assegura que la situació actual "no és causada per la manca d'oferta, sinó per l'especulació, el desviament del parc cap a usos no residencials i dècades de polítiques públiques insuficients".
Afegeix que el 25% dels habitatges a Catalunya són segones residències, que hi ha 106.000 pisos turístics i que l'11% del parc està buit, i que l'habitatge protegit s'ha reduït fins als 100.000 pisos.
"Això es tradueix en una pressió enorme sobre les llars: els preus de compra han pujat un 40% en deu anys i els lloguers arriben a consumir fins al 50% dels ingressos", apunta el document.