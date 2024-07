CCOO de Catalunya alerta del "desaprofitament" de persones estrangeres qualificades

BARCELONA, 2 jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha alertat del "desaprofitament" en l'àmbit laboral de les persones d'origen estranger, la sobrequalificació dels quals ha xifrat en el 48,2% en el cas dels titulats superiors, en un comunicat d'aquest dimarts.

El sindicat veu "desigual" l'impacte de la millora de l'ocupació, després que l'atur ha baixat en 5.816 persones al juny a Catalunya i la Seguretat Social ha guanyat una mitjana de 26.348 afiliats.

Ha advertit que no hi ha un "problema de vacants" i ha reclamat mesures per a la retenció del talent, davant un teixit productiu que veu de baixa qualitat.