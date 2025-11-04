CCOO alerta del pes de les activitats estacionals en el teixit productiu català

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
CCOO de Catalunya ha alertat del pes que tenen "activitats típicament estacionals" en el teixit productiu català, que a parer seu provoquen un increment en el nombre de desocupats malgrat els indicis de creixement econòmic registrats al territori.
Així ho ha manifestat en un comunicat aquest dimarts sobre les dades d'atur del mes d'octubre, que va pujar a Catalunya en 2.423 persones a l'octubre (+0,75%) respecte al setembre, després de baixar un 1,62% el mes anterior, i el nombre total de desocupats es va situar en els 324.495.
En aquest context, el sindicat ha instat a desenvolupar el teixit productiu especialment en àmbits amb "capacitat de creixement i futur", com el de les energies renovables, actuar contra la cronificació de l'atur que afecta certs col·lectius, com els més grans de 45 anys, i reduir l'estacionalitat.