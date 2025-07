CCOO alerta sobre la "cronificació de l'atur" malgrat la millora interanual a Catalunya

BARCELONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Catalunya ha alertat sobre els riscos de la "cronificació de l'atur" a Catalunya, en al·lusió al fet que la meitat dels 315.084 desocupats registrats al juny siguin de llarga durada (més d'un any), malgrat la millora interanual.

Així ho ha assenyalat després de publicar-se les dades de l'atur del mes de juny, que a Catalunya va baixar en 4.435 persones (-1,39%) respecte al maig, després de caure un 1,9% el mes anterior, i en 9.882 persones respecte al mateix mes de fa un any (-3,04%).

En vista d'aquest escenari, el sindicat recorda que els desocupats de 45 anys o més "tenen més dificultats per accedir a un lloc de feina", per la qual cosa insta a vetllar pel compliment del Pla d'acció per a aquest col·lectiu que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) va aprovar fa dos anys.